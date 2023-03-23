Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol NBA

Clippers'ta Paul George, sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak

NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'ta forma giyen all-star oyuncu Paul George, sakatlığı nedeniyle sahalardan 2-3 hafta arası uzak kalacak.

Giriş: 23.03.2023 - 11:44 | Güncelleme: ABONE OL
Clippers'ta Paul George, sahalardan en az 2 hafta uzak kalacak
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, sağlık kontrolünün ardından sağ dizinde gerilme tespit edilen 32 yaşındaki oyuncunun, 2-3 hafta arası tedavisine devam edileceği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Clippers'ın dün konuk ettiği Oklahoma City Thunder'a 101-100 yenildiği maçta sakatlanan George'un, normal sezonu kapatması bekleniyor. Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alan Clippers'ın, play-off veya play-in aşamasından sezona devam etmesi halinde, George'un sağlık durumu bir kez daha değerlendirilecek.

Bu sezon kariyerinde 8. kez all-star seçilen George, maç başı 23.8 sayı, 6.1 ribaunt, 5.1 asist ve 1.5 top çalma ortalaması yakaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sahur duası okunuşu ve anlamı
Sahur duası okunuşu ve anlamı
Defineciler peşini bırakmıyor... Ev yapımında bile kullanılmış
Defineciler peşini bırakmıyor... Ev yapımında bile kullanılmış
Ziya Bandırmalıoğlu cinayeti davasında mütalaa
Ziya Bandırmalıoğlu cinayeti davasında mütalaa
Kanada'da 2. Dünya Savaşı sonrası rekor
Kanada'da 2. Dünya Savaşı sonrası rekor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.