Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Claudia Heffn Peltz, 2. Abdülhamid'e ait gerdanlığı mı taktı?

Claudia Heffner Peltz, 2. Abdülhamid'e ait elmas gerdanlığı taktı iddiası

Brooklyn Beckham, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Nelson Peltz'in kızı Nicola Anne Peltz ile evlendi. Törende gelinin annesi Claudia Heffner Peltz'in taktığı gerdanlığın bir zamanlar Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer aldığı ileri sürüldü

14.04.2022 - 14:41 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria Beckham-David Beckham çiftinin oğlu Brooklyn Beckham (23), 2020'de oyuncu Nicola Anne Peltz (27) ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, geçtiğimiz hafta Peltz ailesinin Palm Springs'teki okyanus manzaralı, milyon dolarlık malikanesinde dünyaevine girdi.

  • KIZINDAN ROL ÇALDI

    Nicola Anne Peltz, hem güzelliğiyle hem de ünlü bir modaevi tarafından kendisi için özel olarak dikilen gelinliğiyle törenin yıldızı oldu. Ancak görkemli törende gelinden rol çalan bir kişi daha vardı. O da Nicola Anne Peltz'in 67 yaşındaki annesi Claudia Heffner Peltz idi.

  • GERDANLIĞI 2. ABDÜLHAMİD'E Mİ AİT?

    Eski model, kızının düğününde sadece görünümüyle değil, taktığı bir takıyla gündemin ilk sırasına yerleşti. Claudia Peltz'in boynundaki göz kamaştıran elmas gerdanlığın bir zamanlar Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer aldığı iddia edildi.

    Dünyanın en pahalı elmaslarından biri olan gerdanlık "Star of the East" (Doğunun Yıldızı) adını taşıyor. 94.80 karat olduğu belirtilen bu elmasın, bir zamanlar 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda yer aldığı öne sürülse de bu konuda kesin bir kaynak yok. Bu göz kamaştıran elmasın Padişah'ın elinden nasıl çıktığı da bilinmiyor.

  • BALAYINDAYKEN SATIN ALDI

    Bu iri elmas 19'uncu yüzyılda mücevherci Pierre Cartier'nin eline geçmişti. 1908'de Evelyn Walsh McLean, 120 bin dolara bu taşı Cartier'den satın almıştı. McLean, o sırada eşi Edward Beale McLean ile balayında bulunuyordu. "Star of the East", 40 yıl boyunca McLean'in koleksiyonunda kaldı.

    "ÖLDÜĞÜ SIRADA DA BOYNUNDAYDI" İDDİASI

    Southern Inspired Dergisi'nde yer alan iddialara göre; Elmas, öldüğü sırada da McLean'in boynundaydı. Onun yanında da bir başka ünlü taş Hope Diamond (Umut Elması) McLean'in boynunu süslüyordu. Evelyn McLean'in ölümünden sonra hem "Doğunun Elması" hem de "Umut Elması", Harry Winston'a satılmıştı. Amerikalı bir kuyumcu olan Winston, daha sonra Umut Elmas'ını Smithsonian Institution'a bağışlamıştı.

  • SERÜVENİ HİNDİSTAN'DA BAŞLADI

    "Doğunun Yıldızı" elmasının anavatanının Hindistan'ın Ahmedabad kenti olduğu sanılıyor. O dönemde 157.25 karat olduğu belirtilen elması, 17'inci yüzyıl ortalarında Fransız mücevherci Tavernier satın almıştı. Bu iri elması Tavernier, 94.78 karat olarak armut biçiminde kesmişti. O arada İran'a ulaşan elmasın 19'uncu yüzyılda Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in koleksiyonuna dahil olduğu ileri sürülüyor.

    Yine iddialara göre; "Hope Diamond" da (Umut Elması) 2. Abdülhamid'in koleksiyonunda bulunuyordu. "Doğunun Yıldızı" adlı elmasın Peltz ailesinin eline nasıl geçtiği ise bilinmiyor. "Star of the East"in (Doğunun Yıldızı) büyük olasılıkla bir müzayededen alındığı tahmin ediliyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.