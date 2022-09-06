Akraba iki ailenin silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alibey Mahallesi'ndeki Surdibi Parkı'nda meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Reber Biliç Yaşanan arbede sırasında M.Z.Y, belinden çıkardığı tabanca ile karşı tarafa ateş etti. Reber Biliç ile M.B. ve M.E.B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; Reber Biliç, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralı da ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ZANLI TESLİM OLDU Reber Biliç'in eniştesi olduğu belirtilen M.Z.Y. de olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu. Biliç'in cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.