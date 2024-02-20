Robin Yayla'nın gözünden dünya...
Robin Yayla simge yapıların ya da binaların üzerine illüstrasyonlar yapmasıyla biliniyor. Seyahat ve çizim tutkusunu birleştiren Yayla'nın amacı ise insanlara tebessüm ettirmek...
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Robin Yayla 1994 İstanbul doğumlu bir illüstratör.
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2017 yılında Milano'ya taşınarak Sanat ve Tasarım alanında yüksek lisans yapan Yayla, gezip gördüğü şehirlerdeki karakteristik manzaraların üzerine illüstrasyonlar yapmasıyla biliniyor.
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Genç illüstratör şehirlerdeki simge yapıları ya da binaları orijinal bir şekilde yeniden yorumlayarak kitlesiyle paylaşıyor.
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Örneğin, Örümcek Adam'ı Londra'daki Tower Bridge'de otururken resmediyor.
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Ya da çizimleriyle Pisa Kulesi dürüme dönüşebiliyor.
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Yayla'nın en dikkat çekici çalıştırması ise Azerbaycan'ın Bakü kentindeki Haydar Aliyev Merkezi'ni Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle birleştirmesi...
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Seyahat ve çizim tutkusunu birleştiren Yayla, çalışmalarını Instagram hesabından paylaşıyor.
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İllüstratör, amacının insanlara tebessüm ettirmek olduğunu söylüyor.
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İşte o kareler...
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Haberin görselleri Robin Yayla'nın Instagram hesabından alınmıştır.
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