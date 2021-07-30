Çivi fabrikasında feci yangın!

DHA

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir çivi fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, fabrikadan yükselen siyah dumanlar, ilçenin pek çok bölgesinden görülürken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.