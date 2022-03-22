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Civan Canova: Ben 17 yaşındayken...

Eski günleri yad eden Civan Canova, 17 yaşında çekilen nostaljik bir fotoğrafını, Frank Sinatra'nın "It Was A Very Good Year" (Çok İyi Bir Yıldı) şarkısının sözlerini not düşerek yayınladı

22.03.2022 - 12:51 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • "Arkadaş", "Fatmagül'ün Suçu ne?" ve "Atiye" gibi projelerde yer alan ve son olarak Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi "Üç Kuruş"ta "Oktay" karakterine hayat veren Civan Canova, takipçilerini 49 yıl öncesine götürdü.

  • "BEN 17 YAŞINDAYKEN..."

    Ünlü oyuncu, 17 yaşındayken çekilen eski bir fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Canova, gönderisine, Frank Sinatra'nın "It Was A Very Good Year" şarkısının şu sözlerini not düştü:

    Yaşım 17 iken / (When I was seventeen)

    Çok iyi bir yıldı o / (It was a very good year)

    Küçük kasaba kızları için çok iyi bir yıldı / (It was a very good year for small town girls)

    Ve yumuşak yaz geceleri / (And soft summer nights)

    Işıklardan gizlendik / (We'd hide from the lights)

    Köy yeşilinde / (On the village green)

    Yaşım 17 iken... / (When I was seventeen)

  • "KENDİME KÜÇÜK BİR HUZUR MOLASI VERMEK İSTEDİM"

    Geçtiğimiz yıl ağustos ayında da nostaljik bir paylaşımda bulunan ünlü isim, bu fotoğrafını, "#tbt... Ben 11 yaşındayken... Doğru, biraz yersiz oldu ama altmış küsur yaşındayım ve de bu kaos içerisinde kendime küçük bir huzur molası vermek istedim. Eski, küçük, kişisel yangınlarımın meğer ne kadar masum, zararsız; o zaman zaman özlemini duyduğum dünyanın nasıl korunaklı, güvenilir bir yer olduğunu hatırlamak, hatırlatmak adına..." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

  • Civan Canova

  • Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

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