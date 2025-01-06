Çıtır ekmek ve yumurtanın muhteşem uyumu: Kahvaltılarınızı şölene dönüştürecek yumurtalı tost tarifi!!
Sabah kahvaltılarının veya hafif öğünlerin vazgeçilmezi olan yumurtalı sandviç, hem lezzeti hem de pratikliği ile mutfakların yıldızı olmaya devam ediyor. Sadece birkaç malzeme ve kısa bir süre ile hazırlayabileceğiniz bu tarif, günün her saatinde sizi doyuracak ve mutlu edecek. İşte adım adım yumurtalı sandviç yapımı!
- 1
Lezzetli bir atıştırmalık mı arıyorsunuz? Yumurtalı sandviç tarifi tam size göre! Çıtır ekmekler, bol proteinli yumurta ve taptaze malzemelerle hazırlanan bu sandviç, hem kolay hem de doyurucu bir alternatif sunuyor. İster kahvaltı ister öğle yemeği için hazırlayın, herkes bu tarife bayılacak!
- 2
MALZEMELER
2 dilim ekmek (beyaz, tam buğday veya tercihinize göre)
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
1 tatlı kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)
1 yaprak marul
1 dilim domates
1 dilim kaşar peyniri (isteğe bağlı)
Tuz ve karabiber
Toz kırmızı biber veya pul biber (isteğe bağlı)
- 3
HAZIRLIK: YUMURTALARI HAZIRLAYIN
Bir tavaya 1 tatlı kaşığı tereyağı veya sıvı yağ koyun ve ısıtın. Yumurtaları tavaya kırın, sarısını dağılmadan bırakabilir veya karıştırabilirsiniz.
-
- 4
Yumurtaların üzerine biraz tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı biber serpin. Yumurtaları orta ateşte, istediğiniz kıvama göre (sahanda ya da omlet gibi) pişirin.
- 5
EKMEKLERİ HAZIRLAYIN
Ekmek dilimlerini bir tost makinesi veya tavada hafifçe kızartın. Daha çıtır bir doku istiyorsanız birkaç dakika daha fazla tutabilirsiniz.
- 6
SOS HAZIRLAYIN
Küçük bir kapta mayonez ve hardalı karıştırın. Bu karışımı ekmeklerin bir yüzüne sürün.
-
- 7
SANDVİÇİNİZİ BİRLEŞTİRİN
Soslu ekmek dilimlerinden birinin üzerine sırasıyla marul yaprağı, dilim domates ve isteğe bağlı olarak kaşar peyniri koyun. Üzerine pişirdiğiniz yumurtayı yerleştirin. Diğer ekmek dilimini üstüne kapatarak sandviçi tamamlayın.
- 8
SUNUM
Sandviçi ortadan ikiye keserek servis tabağına alın. Yanına biraz salata veya patates kızartması ekleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!