Çıtır çıtır çiğ börek tarifi! Evde kolay ve pratik çiğ börek yapımı!

Evde geleneksel lezzetleri yaşatmak ve sofranıza özel dokunuşlar katmak istiyorsanız, çıtır çıtır çiğ börek tarifi tam size göre! Pratik yapımı ve nefis lezzetiyle öne çıkan bu börek, adeta mutfakta bir şef gibi hissettirecek. İşte leziz ve pratik çiğ börek tarifi...

ÇİĞ BÖREK MALZEMELERİ NEDİR?

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sirke

ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

Kıymayı geniş bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi ve suyu ekleyin. İyice karıştırın.

Hamur için, ılık su, un, tuz ve üzüm ya da elma sirkesini bir kapta karıştırın. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru bezelere ayırın ve her bezeyi un serptiğiniz tezgahta merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın.

Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan koyun ve hamuru katlayın. Kenarlarını düzgünce kesin.

Derin bir tavada yağı kızdırın.

Kızmış yağa börekleri atarak kızartın.

Kızaran börekleri fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Daha sonra tüketebilirsiniz.