Cité Internationale des Arts’a gidecek 4 sanatçı belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) koordinasyonunu üstlendiği, Türkiye’den farklı disiplinlerde çalışan sanatçılara Paris’in en köklü sanat kurumlarından Cité Internationale des Arts’da üçer aylık dönemlerde yaşama ve çalışma imkânı sunan Türkiye Atölyesi’nin 2024 yılı misafir sanatçıları Gözde Mimiko Türkkan, Yağız Özgen, Merve Tuna ve Ezgi Tok oldu.

Görsel sanatlar alanında, deneysel film, tasarım, performatif sanatlar gibi farklı disiplinlerde çalışan herkese açık olan atölye programına davet edilen sanatçılar, Çelenk Bafra, Özer Dicle, Ayşegül Kurtel, Bige Örer, Ulya Soley, Rüçhan Şahinoğlu ve Duygu Şengünler’den oluşan Seçici Kurul tarafından açık çağrı yöntemiyle belirlendi.

İKSV tarafından Cité Internationale des Arts misafir sanatçı programında 20 yıllığına kiralanan Türkiye Atölyesi, 2009’dan bu yana Türkiye’den 47 sanatçıyı misafir etti.

Paris’te yer alan Cité Internationale des Arts, her yıl evsahipliği yaptığı dünyanın farklı yerlerinden 350’ye yakın sanatçıya tahsis ettiği kişisel atölyelerde iki aydan bir yıla kadar konaklama imkânı sağlıyor. Bünyesindeki sergi salonları, prova odaları, konser ve gösteri alanlarının yanı sıra çeşitli atölyelerle sanatçılara kendilerini geliştirme ve aktüel üretim yapma fırsatı sunuyor. Çeşitli coğrafya ve disiplinlerden sanatçıları ağırlayan kurumda örneğin Almanya’nın 20, İsviçre’nin 17, Çin’in 16, Japonya’nın 14, İran’ın 4 atölyesi bulunuyor.

2024 SANATÇILARI HAKKINDA

Atölyenin Ocak-Mart 2024 döneminin konuğu olan Gözde Mimiko Türkkan İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Türkkan; videolar, fotoğraf serileri ve sanatçı kitaplarıyla metinsel ve performatif işler üretiyor, “beden(l)e bağlanmak, bedeni aşmak” odağında yer alıyor. Mimiko, sanat pratiğinin ilk on yılında, öznel belgesel bir yaklaşımla toplumsal cinsiyet rollerini ve kimliklerin toplumsal inşasını incelemeye yöneldi. Son dönemdeki çalışmalarında iç akışın (innergy) su-bedenler ve insan bedenlerindeki ifadesini keşfetmeye eğiliyor. Görsel ve bedensel deneyime dayalı sanatsal araştırmalar yürütüyor; inşa edilmiş karşıtlıklar arasında bağlantılar kuruyor; toplumsal cinsiyet rollerini, kültürel kimlikleri, iklimle ilgili küresel anlatıları, kişisel ve toplumsal yapıları disiplinlerarası bir yaklaşımla sorgulamayı amaçlıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fotoğraf ve Video Bölümü’nden 2008’de mezun olan Mimiko, yüksek lisansını 2010’da Central Saint Martins College of Art and Design’da, Güzel Sanatlar Bölümü’nde (Londra) tamamladı. Türkiye, Fransa ve Cenevre’de kişisel sergiler yaptı; Almanya, İsveç, İspanya ve Hollanda’da çeşitli karma sergilere ve gösterimlere katıldı. Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği BOMOVU’nun eş kurucu üyelerinden biri ve aynı zamanda sanatçıların çevrimiçi görünürlüğünü artırmak amaçlı içerik üreten ve hibrit mekânında kısa süreli sergilere evsahipliği yapan SyncSociety’nin kurucusu.

Nisan-Haziran 2024 döneminin konuğu olarak seçilen Yağız Özgen, 2005’te kabul edildiği Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde 2009’da lisansını tamamladı. Aynı yıl başladığı yüksek lisans programını, “Yeni Teknoloji ve Dijital Temsilin Estetiği: Chris Cunningham” adlı tez çalışmasıyla 2012’de bitirdi. Marmara Üniversitesi Resim Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik programını tamamlayan sanatçı, aynı üniversitede kuramsal dersler veriyor. C://Still_Life, Spectrum, Metadata, Yönergeler, Astronomy Picture of the Day ve Boyacı (Painter) isimli altı kişisel sergisinin yanı sıra Sistemler/Görünürlük, aRb, Hypologie ve 28. Günümüz Sanatçıları Sergisi gibi çeşitli karma sergilere katılımı bulunuyor. 2011 ve 2013 arasında Borusan Contemporary’nin, 2018’de Landeshaupstadt Düsseldorf’un misafir sanatçı programlarına konuk oldu. 2011’den bu yana Sanat Tanımı Topluluğu Kavramsal Sanat Etkinlikleri’ne düzenli olarak katılıyor, sanat alanındaki etkinliğine ve kuramsal çalışmalarına İstanbul’da devam ediyor.

Atölyenin Temmuz-Eylül 2024 dönemindeki konuğu Merve Tuna, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde (2006), yüksek lisans eğitimini London College of Fashion’da Moda Tasarımı ve Teknolojisi Bölümü’nde (2010) tamamladı. Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Tuna, nesne odaklı ve anlatıya dayalı işlerinde bedeni merkeze alıyor. Üretim sürecinde psikanaliz, matematik ve filmden beslenerek analitik formülasyonla içgüdüsel, malzeme odaklı bir yaklaşım arasında hareket ediyor. Travma, acı, utanç ve güç ilişkileri gibi kavramların nesnelerde nasıl tezahür ettiğini, zanaat süreçleriyle psikoseksüel süreçler arasındaki paralellikleri ve insan-nesne ilişkilerinin insana dair neler söyleyebileceğini araştırıyor. 2020’de Ayşenaz Toker’le birlikte Anadolu folkloru ve psikebüyü’den (psychomagic) yola çıkarak gündelik nesnelerle ritüeller tasarladıkları “nesne*merkezli*büyü” (object*oriented*magic) projesini kurdu ve 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin Eleştirel Yemek Programı (2020) ve Arquiteturas Film Festivali’ne (Porto, 2022) katıldı. Tuna’nın ilk kişisel sergisi O’nun Vakası: Sahneler, Formülasyonlar, Türevler, 2022’de Küçük Mustafa Paşa Hamamı’nda düzenlendi. Katıldığı karma sergiler arasında Sommer Festival, Kulturakademie Tarabya, İstanbul (2023); Seduction, Ferda Art Platform, İstanbul (2022); Kürklü Venüs, Martch Art Project, İstanbul (2019); SALON İstanbul, Amsterdam Museum, Amsterdam (2012) ve MA Human, Victoria & Albert Museum, Londra (2010) yer alıyor. Kısa filmi Lateks Paltonun Bilinçdışı Anatomisi (2016) İstanbul Deneysel Film Festivali (2019), Berlin Porno Film Festivali (2019) ve !f İstanbul Bağımsız Film Festivali (2017) dahil olmak üzere çeşitli uluslararası film festivallerinde gösterildi.

Atölyenin Ekim-Aralık 2024 dönemi konuğu Ezgi Tok, çalışmalarının temeline “görünmez dinamikler” olarak adlandırdığı doğal fenomenleri, kişisel alışkanlıkları, ilişki ağlarını ve ölçeklendirmeyi koyuyor. Algı biçimleri, aradalıklar, kategorizasyon, adlandırma ve “belli belirsiz” biçimde var olan şeylere odaklandığı işlerinde tekrara dayalı bir araya gelişleri ve ortaya çıkışları video, baskı ve yerleştirmelerle yeniden üretiyor. Sanatçı yakın zamanda The Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB), Zürih (2023); SaDe: Sanatçı Destek Fonu, İKSV, İstanbul (2023); Umutsuzluğun Antaios’u, Monitör, İzmir (2022); This Bridge Can Get Us There, SAVVY Contemporary, Berlin (2021); Burası, Yapı Kredi Kültür Sanat, İstanbul (2021); Tempo Incognito, Depo, İstanbul (2021); Arter Araştırma Programı, Arter, İstanbul (2019); Devam Etmek Gerek, Zilberman Galeri, İstanbul (2019) ve Pandora’nın Kutusu, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, İstanbul (2019) gibi sergi ve programlarda yer aldı.