Çıralı'da 30 yılın deniz kaplumbağası yuva rekoru kırıldı

Onlarla beraber Çıralı'daki işletmelerimiz, çok büyük emek veren gönüllü arkadaşlarımız var, hepsine canıgönülden teşekkür ediyoruz. Emeklerinin karşılığını bugün aldık. Tarihi bir andayız. 30 yıldır koruma ve izleme çalışması yürütmekteyiz, Çıralı'da. 30 yıldan sonra ilk defa bugün 153 yuvayla rekoru kırdık. Artık her gününün rekor olacağını tahmin ediyorum. Tabii ki en büyük beklentimiz ve heyecanımız bundan sonra yıl sonunda kaç yuvaya ulaşacağımız. Tabii ki anneler 20-25 yılda geri geliyor. Kooperatif olarak da bunun heyecanını yaşıyoruz. Gönderdiğimiz ilk yavrular artık anne olarak plajımıza geldiklerini tahmin ediyoruz ki, bu yuva sayıları bu seviyeye ulaştı. Bunun için de çok heyecanlıyız" diye konuştu.