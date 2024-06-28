Çipras'tan İmamoğlu'na ziyaret

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yunanistan eski Başbakanı Aleksis Çipras'ın ziyaretine dair açıklama yaptı ve o anların fotoğrafını paylaştı:

"Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bir başka vesileyle gerçekleştirdiği İstanbul ziyareti sırasında Saraçhane’de bana nezaket ziyaretinde bulundu. İstanbul’u modern, kapsayıcı ve yeşil bir metropol megakente dönüştürme çabalarımızı görüşmemizde Aleksis Çipras’la paylaştım. Milletler arasında barışın ve iyi ilişkilerin geliştirilmesinde şehir diplomasisinin önemi üzerine de konuştuk. Bu bağlamda B40 Balkan Şehirleri Ağı’nın umut verici bir platform oluşturduğu konusunda mutabık kaldık."

Today, Alexis Tsipras, the former Prime Minister of Greece, paid a courtesy call to me at Saraçhane during his visit to Istanbul on another occasion. At our meeting, I shared with @atsipras our efforts in turning Istanbul into a modern, inclusive and green metropolitan megacity.… pic.twitter.com/CmBll9aCmL — Ekrem İmamoğlu (International) (@imamoglu_int) June 28, 2024