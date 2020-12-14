Çıplak dizisi Twitter'dan en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Blu TV'de yayınlanan dizinin yayından kaldırılmasına tepki geldi. Bazı kullanıcılar ise dizinin çok müstehcen olması nedeniyle kaldırılmasına destek geldi.

ÇIPLAK DİZİSİ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

RTÜK ve Blu TV'den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.