İşte Etno-köy Çıplak

Kitabesi olmayan, çeşitli menkıbelerde adı geçen Çıplak Dede’nin, Garip Dede Yatırı olarak anılan, etrafı bir duvarla çevrili bu türbede Troya’dan getirilen devşirme taşlar kullanıldı. Köy kuruluş tarihiyle de ilişkilendirilen bu türbe, tam olarak tarihlenemese de Osmanlı belgelerine Karesioğlu Süleyman Bey’in 1357 yılında Troya hakimi olarak kayıt düşüldüğü, Çanakkale bölgesinin Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasının da aynı dönemde olduğu düşünülüyor. Köye ismini veren Çıplak Dede’nin de aynı süreçte Müslümanlığı bölgeye yayan bir derviş olduğu kabul ediliyor.