Cipine çarpan aracı hurdaya çevirdi

DHA

Olay, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Cadde üzerinde hafif ticari araç ile bir cip, hasarlı kazaya karıştı.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Cipin kadın sürücüsü ise kaza sonrası sinirlerine hakim olamadı.

Yerden aldığı taşla, cipine çarpan hafif ticari aracın camlarına, aynalarına, kaput ve ön kısımlarına defalarca vurdu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.