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Haberler Yaşam Son dakika: Cinsiyet partisi için yaptıkları pes dedirtti

Cinsiyet partisi için şelaleyi maviye boyadılar

Brezilyalı bir çift bebeklerinin cinsiyetlerini öğrenmek için düzenledikleri 'cinsiyet partisi'nde şelaleyi maviye boyadı. Tüm dünyada tepkiye neden olan görüntülerin ardından yerel yetkililer olayı araştırıyor

29.09.2022 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Cinsiyet partisi için yaptıkları pes dedirtti
Cinsiyet partisi için yaptıkları pes dedirtti
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HABERTURK.COM

Bebeğin cinsiyetini açıklama partisi olarak popüler olan 'Gender reveal party' (cinsiyet partisi) konsepti, bebek bekleyen çiftler arasında oldukça popüler... Ancak Brezilyalı bir çift, sınırı aşarak sosyal medyada büyük tepki toplayan bir davranışa imza attı.

ŞELALE 'BEBEK MAVİSİ'NE DÖNDÜ

Kimliği belirsiz Brezilyalı çift, ülkenin Tangara de Serra yerleşkesinde cinsiyet partisi düzenledi.

Doğmamış bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için parti düzenleyen çift, erkek olacağı belirlenen bebeklerinin cinsiyetini açıklamak için, şelaleyi maviye boyadı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden olurken, partinin videosu kısa sürede silindi.

VERİLEN ZARAR ARAŞTIRILACAK

Şelaleyi boyamak için hangi ürünlerin kullanıldığı ve boyanın herhangi bir çevresel zararı olup olmadığını belirlemek için araştırma yapılacağı belirtildi.

BÖLGE İÇİN SU KAYNAĞI

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde popüler olan şelalenin Tangara da Serra için birincil su kaynağı olduğu belirtiliyor.

Cinsiyet partisinin felakete dönüştüğü olay bununla da sınırlı değil. 2020 yılında ABD'nin Californiya eyaletinde düzenlenen bir cinsiyet partisinde çıkan yangın, yaklaşık 3 bin hektarlık alanı kül etmişti. 3 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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