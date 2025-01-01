Cinsel taciz haberi sonrası Justin Baldoni'den New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası

GAZETEDEN AÇIKLAMA

New York Times'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, gazetenin davaya karşı güçlü bir şekilde savunma yapmayı planladığını söylerken, "Bağımsız bir haber kuruluşunun rolü, gerçekleri götürdükleri yere kadar takip etmektir" dedi.

Sözcü; "Makalemiz titizlikle ve sorumlu bir şekilde hazırlandı. Makale, doğru ve uzun bir şekilde alıntıladığımız kısa mesajlar ve e-postalar da dâhil olmak üzere binlerce sayfalık orijinal belgenin incelenmesine dayanıyordu" ifadesini kullandı.