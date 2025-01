Cinsel taciz haberi sonrası Justin Baldoni'den New York Times'a 250 milyon dolarlık iftira davası

Justin Baldoni, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us)filmindeki rol arkadaşı Blake Lively'nin cinsel taciz iddialarını içeren bir makale yayınladığı için New York Times Gazetesi'ne dava açtı.

Blake Lively ile birlikte gişe rekorları kıran filmde hem başrolleri paylaşan hem de filmin yönetmen koltuğunda oturan Justin Baldoni, günü iftira ve mahremiyet ihlali nedeniyle açtığı davada 250 milyon dolar tazminat talep etti.