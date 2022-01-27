Prens Andrew'un süreçle ilgili ilk kez dün harekete geçti.

Prens Andrew avukatları aracaılığıyla dün davayla ilgili olarak New York'taki mahkemeye 11 sayfalık bir yazı gönderdi. Yazıda prensin seks ticaretinden suçlu bulunan ve beraber fotoğraflarının bulunduğu Ghislaine Maxwell ile yakın arkadaş olmadığı belirtildi. Avukatları, Prens Andrew'un elini Giuffre'nin beline doladığı fotoğrafın varlığını doğrulayacak ya da reddedecek kadar bilgileri olmadığını da savundu.