Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
İzmir'in Torbalı ilçesinde, 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, mahalleli tarafından dövülüp, jandarmaya teslim edilen 45 yaşındaki A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi
İzmir'de olay, Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi'nde yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen A.K. (45), 5 yıldır aynı mahallede yaşayan erkek çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu.
MAHALLELİ, ŞÜPHELİYİ DARP ETTİ
DHA'da yer alan habere göre mağdur çocuk, olayı mahalleliye anlattı. Mahalleli de şüpheliyi yakalayarak dövdü.
İSTİSMAR EDİLDİĞİNİ ANLATTI
İhbarla bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.K.'yi gözaltına aldı. İfadesi alınan çocuk, A.K.'nin kendisine uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.K. 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.