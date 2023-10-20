Cinsel hayatı kabusa çeviriyor! Vajinal kaşıntıya iyi gelen doğal çözümler!

VAJİNA KAŞINTISI NEDEN OLUR?

Vajina kaşıntısının birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler şunlardır:

Mantar enfeksiyonu: Vajinal mantar enfeksiyonları, vajinadaki mantarların aşırı çoğalması sonucu oluşur. Candida albicans adı verilen bir maya mantarı, bu enfeksiyonların en yaygın nedenidir.

Bakteriyel vajinozis: Bakteriyel vajinozis, vajinadaki bakteri dengesinin bozulması sonucu oluşur. Bu enfeksiyon, genellikle Gardnerella vaginalis adı verilen bir bakterinin aşırı çoğalması ile ilişkilidir.

Alerji: Vajinal kaşıntı, kullanılan bir ürüne veya malzemeye karşı alerjik reaksiyona bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, sentetik iç çamaşırı, sabun, deterjan veya sperm öldürücüler alerjiye neden olabilir.

Enfeksiyonlar: Vajinal kaşıntı, HIV, herpes ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların da bir belirtisi olabilir.

Diğer nedenler: Vajinal kaşıntı, egzama, sedef hastalığı ve Behçet hastalığı gibi diğer cilt hastalıklarının da bir belirtisi olabilir.