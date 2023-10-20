Cinsel hayatı kabusa çeviriyor! Vajinal kaşıntıya iyi gelen doğal çözümler!
Kadınları oldukça rahatsız eden ve cinsel hayatı olumsuz etkileyen vajinal kaşıntı genellikle kimyasal maddeleri kullanmanın sonucunda ya da alerji sebebiyle ortaya çıkar. Bunun yanında cinsel yolla, menapoz sebebiyle, cilt hastalıkları dolayısıyla da ortaya çıkabilmektedir. İşte doğal yollarla vajinal kaşıntıdan kurtulabilmek için öneriler...
- 1
Vajina kaşıntısı, kadınların karşı karşıya kaldığı yaygın bir problemdir. Vajina, dış genital organlar ve vajinanın iç kısmını kapsayan bir bölgedir. Bu bölgedeki herhangi bir tahriş veya enfeksiyon, kaşıntı, kızarıklık ve şişlik gibi belirtilere yol açabilir. İşte vajina kaşıntısına iyi gelebilecek doğal yöntemler...
- 2
VAJİNA KAŞINTISI NEDEN OLUR?
Vajina kaşıntısının birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler şunlardır:
Mantar enfeksiyonu: Vajinal mantar enfeksiyonları, vajinadaki mantarların aşırı çoğalması sonucu oluşur. Candida albicans adı verilen bir maya mantarı, bu enfeksiyonların en yaygın nedenidir.
Bakteriyel vajinozis: Bakteriyel vajinozis, vajinadaki bakteri dengesinin bozulması sonucu oluşur. Bu enfeksiyon, genellikle Gardnerella vaginalis adı verilen bir bakterinin aşırı çoğalması ile ilişkilidir.
Alerji: Vajinal kaşıntı, kullanılan bir ürüne veya malzemeye karşı alerjik reaksiyona bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin, sentetik iç çamaşırı, sabun, deterjan veya sperm öldürücüler alerjiye neden olabilir.
Enfeksiyonlar: Vajinal kaşıntı, HIV, herpes ve klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların da bir belirtisi olabilir.
Diğer nedenler: Vajinal kaşıntı, egzama, sedef hastalığı ve Behçet hastalığı gibi diğer cilt hastalıklarının da bir belirtisi olabilir.
- 3
VAJİNA KAŞINTISINA İYİ GELEBİLECEK DOĞAL YÖNTEMLER
Yoğurt: Yoğurt, probiyotik içeriği sayesinde vajinadaki yararlı bakterilerin sayısını artırmaya yardımcı olabilir. Bir yemek kaşığı yoğurt, bir bardak suya karıştırılarak günde iki kez vajinaya uygulanabilir.
Karbonat: Karbonat, antiseptik ve antifungal özelliklere sahiptir. Bir çay kaşığı karbonat, bir bardak suya karıştırılarak günde iki kez vajinaya uygulanabilir.
Fesleğen: Anti mikrobik, antifungal ve anti bakteriyel özelliklere sahip olan fesleğeni, kaynatıp 20 dakika demledikten sonra günde iki kere içebilirsiniz.
Elma sirkesi: Elma sirkesi antibakteriyel ve antifungal özellikleri içeriğinde barındırır. Vajinal kaşıntı problemi yaşayan kişiler 2 yemek kaşığı elma sirkesini ılık suyla karıştırıp bu su ile vajina bölgesini iki ila üç gün boyunca günde 2 kez yıkayabilir.
-
- 4
Çay ağacı yağı: Çay ağacı yağı, antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahiptir. Bir damla çay ağacı yağı, bir bardak suya karıştırılarak günde iki kez vajinaya uygulanabilir.
Hindistan cevizi yağı: Hindistan cevizi yağı, antifungal ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Vajinaya doğrudan uygulanabilir.
Papatya çayı: Papatya çayı, anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Bir bardak papatya çayı, günde iki kez vajinaya uygulanabilir.
Buz torbası: Gece dayanılmaz vajinal kaşıntı yaşayan kişiler bölgeye buz torbası ile kompres uygulayabilir.
**Bu doğal yöntemler alerjisi, bilinmeyen bir hastalığı ya da vajinal kaşıntının neden olduğu farklı bir problemi olan kişilere önerilmez. Eğer kendinizde ağır seyreden vajinal kaşıntı görüyorsanız uzmana danışmanız önerilir.
- 5
VAJİNAL KAŞINTI YAŞAMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Vajina kaşıntısını önlemek için aşağıdakiler yapılabilir:
Sentetik iç çamaşırı yerine pamuklu iç çamaşırı tercih edin.
Vajinanızı tahriş edebilecek sabun ve deterjanlardan kaçının.
Cinsel ilişkiden sonra vajinanızı bol su ile yıkayın.
Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için prezervatif kullanın.
- 6
GEÇMİYORSA UZMANA GÖRÜNMELİSİNİZ!
**Vajina kaşıntısı, genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak, kaşıntı şiddetliyse veya uzun süre devam ediyorsa, bir doktora görünmek gerekir. Doktor, kaşıntı nedenini belirleyerek uygun bir tedavi önerebilir.
-