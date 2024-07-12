'Cinnet' filmi yıldızı Shelley Duvall hayatını kaybetti

Shelley Duvall çığır açan rolünü Altman'ın 1975'te gösterime giren kült filmi 'Nashville'de elde etti. Filmdeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Yine Altman'ın yönettiği 1977 yapımı '3 Kadın' filmindeki karakteriyle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Britanya Akademi Film Ödülü'ne aday gösterildi.

1980'de Shelley Duvall en ünlü iki filminde rol aldı; 'Popeye' ve 'The Shining'...

Stanley Kubrick'in yönettiği 'The Shining'de, Jack Nicholson'un çılgın karakteri 'Jack Torrance'ın işkence gören eşi Wendy Torrance'ı canlandırdı. Bu rolüyle akıllarda yer edindi.