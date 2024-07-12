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        Haberler Dünyadan 'Cinnet' filmi yıldızı Shelley Duvall hayatını kaybetti

        'Cinnet' filmi yıldızı Shelley Duvall hayatını kaybetti

        Jack Nicholson ile başrolleri paylaştığı 'Cinnet' filmindeki rolüyle hafızalara kazınan Shelley Duvall, 75 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 10:18 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:18
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        • 1

          Stanley Kubrick'in Stephen King'in aynı adlı romanından beyazperdeye uyarladığı 1980 yapımı 'Cinnet' (The Shining) filmindeki rolüyle tanınan oyuncu Shelley Duvall, 75'inci doğum gününden sadece dört gün sonra hayatını kaybetti.

          Shelley Duvall'ın 1989'dan beri birlikte olduğu sevgilisi Dan Gilroy, Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada, oyuncunun Teksas, Blanco'daki evinde diyabet komplikasyonları nedeniyle uykusunda öldüğünü söyledi.

        • 2

          "ACI ÇEKİYORDU"

          Dan Gilroy, Shelley Duvall'ın ardından; “Sevgili, tatlı, harika hayat arkadaşım ve dostum bizi terk etti. Son zamanlarda çok fazla acı çekiyordu, artık özgür. Uçup git güzel Shelley" ifadesini kullandı.

        • 3

          Shelley Duvall, 1970 yapımı kara komedi filmi 'Brewster McCloud'da kendisine rol veren Robert Altman tarafından keşfedildikten sonra oyunculuğa başladı.

          Oyunculuk konusunda tereddütlü olmasına rağmen Shelley Duvall, yönetmenle birlikte çalışırken kariyerinde ilerlemeye devam etti.

          1971'de 'McCabe & Mrs. Miller' filminde rol aldı ve üç yıl sonra 'Thieves Like Us' filminde oynadı.

        • 4

          Shelley Duvall çığır açan rolünü Altman'ın 1975'te gösterime giren kült filmi 'Nashville'de elde etti. Filmdeki performansıyla Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Yine Altman'ın yönettiği 1977 yapımı '3 Kadın' filmindeki karakteriyle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Britanya Akademi Film Ödülü'ne aday gösterildi.

          1980'de Shelley Duvall en ünlü iki filminde rol aldı; 'Popeye' ve 'The Shining'...
          Stanley Kubrick'in yönettiği 'The Shining'de, Jack Nicholson'un çılgın karakteri 'Jack Torrance'ın işkence gören eşi Wendy Torrance'ı canlandırdı. Bu rolüyle akıllarda yer edindi.

        • 5

          SİNEMAYA DÖNMÜŞTÜ

          Shelley Duvall, 1981'de People'a Stanley Kubrick'in onu "haftalarca günde 12 saat ağlattığını", psikolojik korku filminin 13 aylık çekimi boyunca korkunç davrandığını anlatmıştı.

          1980'li ve 1990'lı yıllarda sinema ve TV yapımlarında rol alan ancak 2002'den itibaren mesleğine uzun bir ara veren Shelley Duvall, Scott Goldberg'in yazıp yönettiği 2003 yapımı bağımsız korku-gerilim filmi 'The Forest Hills' ile beyazperdeye dönmüştü.

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