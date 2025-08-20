Çinli otomotiv üreticileri yatırımları yurtdışına taşıyor

Çinli elektrikli otomobil şirketleri, Tesla ve diğer küresel otomobil üreticilerine karşı rekabeti artırırken yurtdışındaki fabrikalara da yatırımlarını artırıyor.

ABD merkezli danışmanlık firması Rhodium Group’un yayımladığı rapora göre, 2014 yılından bu yana ilk kez geçen yıl Çinli elektrikli otomobil üreticileri yurt içinde olduğundan daha fazla yatırımı ülke dışında yaptı.

Açıklanan yurtdışı yatırımların yüzde 74’ü ise batarya fabrikalarına yapıldı. Raporda, yurtdışındaki montaj tesislerine yönelik yatırımların da hızla arttığı belirtildi.

Söz konusu yatırım planlarının, Çinli otomobil üreticilerinin ülkede yoğun rekabetle ve ihracatta uygulanan daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalmasıyla ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Rhodium’un raporunda, "Avrupa Birliği gibi pazarlarda artan düzenleyici direnç, giriş engellerini yükseltiyor ve bu durum daha fazla Çinli şirketi yerel üretim tesisleri kurmaya yönlendirecek" ifadeleri kullanıldı.

Çin elektrikli otomobil endüstrisinin yurtiçindeki üretim yatırımları, 2022’de duyurulan projelerde 90 milyar doların üzerine çıktıktan sonra 2023’te 41 milyar dolara, 2024’te ise sert bir düşüşle 15 milyar dolara geriledi.

Yurtdışındaki yatırımlar çok daha düşük seviyelerde kalsa da, rapora göre 2024’te ilk kez yurtiçi seviyeleri az bir farkla geçti. Ancak raporda tam rakam paylaşılmadı.

YENİ ANLAŞMALAR YOLDA

Rhodium’un temmuz sonunda yayımladığı ayrı bir çalışmaya göre, bu yılın ikinci çeyreğinde Çin’in yurtdışı yatırımlarında otomotiv ikinci en aktif sektör oldu. İlk sırada ise materyaller ve metaller yer aldı.

Raporda, "Elektrikli araç parça üreticilerinden alışılmadık derecede yüksek bir faaliyet kaydettik, bunlardan sekiz işlem 100 milyon doları aştı. Bunlar arasında en büyüğü, Çinli batarya malzemeleri üreticisi GEM’in, Endonezya’daki tesisini genişletmek için taahhüt ettiği 293 milyon dolarlık yatırımıydı" denildi.

Öte yandan, Çinli markaların son yıllarda duyurulan birkaç yurtdışı fabrika projesi de üretime başlamış durumda.

Great Wall Motor, önceki günlerde yaptığı açıklamada, ilk fabrikasını geçen Cuma günü Brezilya’da açtığını duyurdu. Şirketin bölgede bir fabrika daha açmayı değerlendirdiği, kararın gelecek yılın ortası gibi alınabileceği bildirildi.