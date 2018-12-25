Küresel akıllı telefon piyasasının beşinci büyük üreticisi haline gelen Çinli Oppo, Türkiye pazarına girdi. ABD merkezli araştırma şirketi IDC'nin (International Data Corporation) verilere göre 2017 yılı genelinde dünyanın en büyük dördüncü, 2018 yılı 3. çeyrekte ise en büyük beşinci telefon markası olan Oppo, Türkiye’deki faaliyetlerine resmi olarak başladı.

35 ülkede operasyonu bulunan Oppo, Türkiye ofisini İstanbul Ataşehir’de açtığını duyurdu. Dünyanın farklı bölgelerinde 6 araştırma merkezi de bulunan Oppo’nun Türkiye Genel Müdürü ise Weijian Zhou oldu. Çin merkezli Oppo’nun akıllı telefon modellerinin de yakın zamanda Türkiye'deki tüketicilere sunulacağı açıklandı.

2004 yılında kurulan Oppo, son 10 yıldır ürettiği telefonlarda özellikle selfie çekimlerine ağırlık veren kamera teknolojilerine odaklanıyor. IDC’nin 2018 yılı 3. çeyrek verilerine göre Oppo, küresel akıllı telefon pazarında 5. büyük oyuncu konumunda. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 30 milyonluk telefon sevkiyatı gerçekleştiren Oppo’un pazarda yüzde 8.4’lük payı bulunuyor.

BEŞİ BİR YERDE, TÜRKİYE'DE...

Pazarda, Oppo’nun hemen üzerindeki rakibi olan bir diğer Çinli oyuncu Xiaomi’nin ise yüzde 9.7’lik payı var. IDC verilerine göre pazarda Güney Koreli Samsung yüzde 20.3’lük payla birinci, Çinli Huawei yüzde 14.6’lık payla ikinci sırada iken, ABD’li Apple ise yüzde 13.2’lik payla üçüncü konumda.

Oppo'nun hem Çin'de hem de global pazarda en yakın rakibi olan Xiaomi de bu yıl Türkiye pazarındaki faaliyetlerine resmen başlamıştı. Oppo'nun Türkiye ofisini açmasıyla, küresel akıllı telefon pazarının en büyük beş oyuncusu da resmi olarak Türkiye'de de rekabete girmiş oldu.