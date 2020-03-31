Reuters

Çin merkezli eğitim platformu Yuanfudao, yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Çin'in teknoloji devi Tencent ve yatırım firması Hillhouse Capital Group'tan yatırım alan şirket, Ocak-Mart döneminde Çin'de en çok kullanılan eğitim platformu olmuştu.

Girişimin, özellikle son aylarda koronavirüs salgını sebebiyle okulların tatil olması ve eğitimin evden devam etmesi ile kullanıcı sayısını artırdığı belirtiliyor.

Şirketin son aldığı yatırım ile birlikte değerleme tutarını 7.5 milyar dolara çıkardığı kaydediliyor. Yuanfudao, son yatırım aldığı 2018 yılında ise 3 milyar dolar değerlemeye sahipti.

Yapılan açıklamaya göre, Yuanfudao'nun 400 milyon kullanıcısı bulunuyor.

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