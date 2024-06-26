Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası

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İstanbul Zeytinburnu'nda yurt dışından gelen Çin uyruklu Hasan Nur (61), gasp edilip öldürülmüştü. Polis, olaya karışanları, güvenlik kameralarında görülen bir şüphelinin kolundaki dövmeden yola çıkarak kısa sürede yakaladı.

DHA'nın haberine göre eniştesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Yımaran Y.(28), "Eniştem beni Türkiye’de zorla Kur'an kursuna göndermişti.

Bu yüzden annem Çin’de ceza almıştı ve hapis yatıyordu. Bu yüzden yaptım." dedi. Şüphelilerin üzerinden gasp ettikleri 8 bin 300 dolar para çıktığı öğrenildi. GÜVENLİK KAMERALARINDA DÖVME DETAYI İlçede 21 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, yurt dışından gelen Çin uyruklu Hasan Nur, eşinin yeğeni Yımaran Y.'nin (18) evine gitti. Eve girdiği anda 3 kişinin saldırısına uğrayan Hasan Nur, darp edilerek öldürüldü.

REKLAM Hasan Nur'un üzerindeki paraları alan şüpheliler, evden ayrıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameralarına ulaştı. Görüntülerde, 3 şüphelinin apartmanın giriş kapısında buluşarak Hasan Nur’un olduğu kata çıktıkları bir süre sonrada yüzlerini kapatarak kaçtıkları görüldü. Polis bu görüntüleri incelediğinde şüphelilerden birinin kolundaki dövme detayına odaklandı. Şüphelilerin kaçış güzergâhındaki diğer güvenlik kameraları da incelendi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

ENİŞTESİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİDEN İLGİNÇ İDDİA Şüphelilerden birinin darp edilerek öldürülen Hasan Nur’un yeğeni olduğu belirlendi. Polis, şüpheli Yımaran Y.’yi gözaltına aldı. Yımaran Y., olayı itiraf ederken eniştesiyle aralarında geçmişten gelen bir husumet bulunduğunu söyledi. Eniştesinin kendisini zorla Kur'an kursuna gönderdiğini anlatan Yımaran Y., bunun duyulması üzerine annesinin Çin’de gözaltına alındığını ve hapse atıldığını belirtti. Olayı, bunun intikamını almak için yaptığını iddia etti.

PARASINI GASP ETMİŞLER Polis, sürdürdüğü operasyonda olaya karıştığı belirlenen Bilalijiang A. (17), Abdusalam K. (17), Murat K. (25), Ömer U. (19) ve Arafat A.(24)’ı Kağıthane’de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 8 bin 300 dolar para ele geçirildi.

Daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin sorguları, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, Yımaran Y.’nin eniştesinde yüklü miktarda para olduğunu söylediğini, bu parayı almak için olayı gerçekleştirdiklerini söylediler. Şüpheliler üzerlerinden çıkan paranın Hasan Nur’dan aldıkları paranın bir bölümü olduğunu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.