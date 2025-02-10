Çinli çift, elektrikli araçlarıyla çıktıkları dünya turunda 83 ülke gezdi

"HEDEFİMİZ 197 ÜLKEYİ GEZMEK"

Türkiye'den sonraki rotalarının Irak olduğunu söyleyen Gloria Cehee, "Şu ana kadar 83 ülke gezdik. Hedefimiz 197 ülkeyi gezmek. Amacımız, çevre bilincini teşvik etmek ve insanların sağlığına zarar veren benzin ve dizelden kaynaklanan egzoz emisyonlarının neden olduğu hava kirliliğini azaltmaktır. Şu ana kadar elektrikli otomobilimizle 60 bin kilometre yol katettik.