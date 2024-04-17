Çinli Chery Avrupa'da üretime başlayacak

Çinli otomobil üreticisi Chery, Avrupa'daki ilk üretim tesisini İspanya'da açıyor. Bu kapsamda, Chery ve İspanyol EV Motors bir ortak girişim anlaşması imzaladı.

Anlaşma kapsamında üretilecek otomobiller, bu yılın sonlarında Japon otomobil üreticisi Nissan'ın 2021'de kapattığı fabrikada bantlardan inecek. Böylece, Nissan'ın İspanya'da üretimi bırakması ile işini kaybeden 1.600 çalışanın bir kısmı yeniden işe dönmüş olacak.

İspanyol EV Motors, ortak girişimin küçük ortağı Chery'nin ilk olarak tesiste Omoda araçlarını üretmeye başlayacağını, çoğunluk hissedarı EV Motors'un ise dördüncü çeyrekte kendi araçlarını üretmeye başlayacağını bildirdi.

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Chery Avrupa genel müdürü Jochen Tueting yaptığı açıklamada, "Bu adımı Chery'nin Avrupa'ya olan açık bağlılığının bir teyidi olarak görüyorum. Bu karar Chery'nin kalmaya geldiğini kanıtlıyor" dedi.

PANDEMİDE PLAN BAŞLATTI

Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreten ülkesi olan İspanya, 2020 yılında Avrupa Birliği pandemi yardım fonlarını kullanarak elektrikli araç ve batarya üretimini ülkeye çekmek için bir plan başlattı.

O günden bu yana ülkede yatırım açıklayan şirketler arasında Volkswagen ve Renault da yer alıyor.

Nissan'ın İspanya'da üretime son vermesinden sonra, tesis İspanyol elektrikli motosiklet üreticisi Silence'a ve burayı elektrikli araçlar için bir merkez haline getirmeyi planlayan yerel mühendislik grupları QEV ve EV Motors'a devredildi. EV Motors, Mart ayında ise tesisin tam kurumsal kontrolünü ele aldı.