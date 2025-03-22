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        Haberler Sağlık Çinli araştırmacılar, dil yetisini yeniden tesis edebilen beyin-makine arayüzü geliştirdi | Sağlık Haberleri

        Çinli araştırmacılar, dil yetisini yeniden tesis edebilen beyin-makine arayüzü geliştirdi

        Çinli bilim insanları tarafından geliştirilen bir beyin-makine arayüzü (BMI), konuşma yetisini yitiren bir hastanın yeniden dil aracılığıyla iletişim kurabilmesini sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:43
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        Dil yetisini yeniden kazandıran beyin-makine arayüzü geliştirildi
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        CGTN'nin haberine göre, Çin Beyin Araştırmaları Enstitüsü (CIBR), Pekin Başkent Tıp Üniversitesi ile bağlantılı Xuanwu Hastanesi ve nöroteknoloji şirketi NeuCyber NeuroTech, ortaklaşa geliştirdikleri BMI sisteminin klinik sonuçlarını, Pekin'de düzenledikleri basın toplantısında paylaştı.

        Çinli araştırmacıların geliştirdiği BMI, korteks nakli ile konuşma yetisini yitirmiş bir hastanın beynine entegre edildi. Böylelikle hastanın dil aracılığıyla yeniden iletişim kurabilmesi mümkün kılındı.

        "NeuCyber Matrix BMI System" sistem olarak adlandırılan BMI, nakledildiği felçli hastaların da bilgisayarları ve robotik kolları hareket ettirebilmesini sağladı.

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        Klinik uygulamalarda, beyin nakli yapılan hastalarda BMI kanallarının yüzde 98'nin ameliyatın ardından işlevsel olduğu görüldü.

        AFAZİ HASTASI YENİDEN İLETİŞİM KURABİLDİ

        Sistem, bu ayın başında, Xuanwu Hastanesi'nde, merkezi sinir sisteminde motor hücrelerin kaybından ileri gelen sinir sistemi hastalığı ALS nedeniyle konuşma yetisini yitiren (afazi) bir hastaya nakledildi. BMI, hastanın yeniden dil aracılığıyla iletişim kurmasını sağladı.

        Ameliyatın ardından 14 Mart'ta dil anlama eğitimine başlayan hasta, Çince'de yaygın kullanılan 62 sözcüğü anlama kesinliği ilk 3 saatin sonunda yüzde 34 oldu. Hastanın anlama kesinliği o zamandan bu yana yüzde 52'ye kadar çıktı.

        Sistemin, epilepsi, felç, omurilik sakatlıkları, ALS ve afazi alanındaki başka klinik uygulamalarla geliştirilmeye devam edileceği belirtildi.

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