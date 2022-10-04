Ödüller dağıtıldı

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Ciner Yayın Grubu, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde 14 ödüle layık görüldü. Ödüllerin 8'i TV, 6'sı ise basın meslek ödülleri dalında verildi

HABERTURK.COM

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 26’ncı Altın Objektif Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Sanat, medya, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda konuğun yer aldığı törende yılın en iyileri ödüllendirildi. Ciner Yayın Grubu; TV alanında 8, basın meslek alanında ise 6 olmak üzere toplam 14 ödüle layık görüldü.

SHOW TV’nin medya sponsoru olduğu Altın Objektif Ödülleri törenini Ebru Akel ile Murat Güloğlu sundu.

'Yılın Komedyeni' ödülünü alan Doğu Demirkol stand up gösterisiyle, Şevval Sam ise konseriyle konuklara ve ödül alanlara keyifli bir gece yaşattı.

haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, basın meslek ödüllerinin 'En İyi Görüntü' dalındaki ödüllerini verdi.

CİNER YAYIN GRUBU TV ÖDÜLLERİ

* En İyi Aksiyon - Romantik Dizi

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (SHOW TV)

* En İyi Aksiyon - Romantik Dizisi Erkek Oyuncu

Ertan Saban (Gelsin Hayat bildiği Gibi - SHOW TV)

* En İyi Aksiyon - Romantik Dizisi Kadın Oyuncu

Devrim Özkan – Özge Özberk (Gelsin Hayat Bildiği Gibi - SHOW TV)

* En İyi Dram Dizisi Erkek Oyuncu

Tolga Sarıtaş (Baba - SHOW TV)

* En İyi Haber Spikeri Kadın

Dilara Gönder (SHOW TV)

* En İyi Sabah Kuşağı Programı

(Bu Sabah / Ebru Akel ile Murat Güloğlu - SHOW TV)

* En İyi Aktüel TV Programı

Airport / Güntay Şimşek - Habertürk)

* En İyi Sohbet Programı

Aslı Şafak (Aslı Şafak'la İşin Aslı - Bloomberg HT)

CİNER YAYIN GRUBU BASIN MESLEK ÖDÜLLERİ

* Cannes’da Kapkaç Şoku

Mehmet Çalışkan - haberturk.com

* Kaan Urgancıoğlu En Yakın Arkadaşının Sevgilisiyle

Ferit Tuğluk - haberturk.com

* Aysun Kayacı'nın 15 Yıl Sonra İlk Karesi

Onur Aydın - haberturk.com

haberturk.com'dan Mehmet Çalışkan, Onur Aydın ve Ferit Tuğluk ödüle layık görüldü.

* La Case de Papel – Berlin Karakterini Canlandıran Pedro Alonso Röportajı

Ömür Sabuncuoğlu - SHOW TV Pazar Sürprizi

* Aysun Kayacı Yıllar Sonra Bodrum’da

Hakan Yağcı - SHOW TV Pazar Sürprizi

* Cem Yılmaz - Kaan Urgancıoğlu Tatil Görüntüleri

Atakan Makar - SHOW TV Pazar Sürprizi

Ferit Tuğluk - Reşat Balcıoğlu - Ömür Sabuncuoğlu- Hakan Yağcı - Atakan Makar - Onur Aydın