Ödüller dağıtıldı

Ciner Yayın Grubu, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 26'ncı Altın Objektif Ödülleri'nde 14 ödüle layık görüldü. Ödüllerin 8'i TV, 6'sı ise basın meslek ödülleri dalında verildi
HABERTURK.COM
Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 26’ncı Altın Objektif Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Sanat, medya, cemiyet ve iş dünyasından çok sayıda konuğun yer aldığı törende yılın en iyileri ödüllendirildi. Ciner Yayın Grubu; TV alanında 8, basın meslek alanında ise 6 olmak üzere toplam 14 ödüle layık görüldü.
SHOW TV’nin medya sponsoru olduğu Altın Objektif Ödülleri törenini Ebru Akel ile Murat Güloğlu sundu.
'Yılın Komedyeni' ödülünü alan Doğu Demirkol stand up gösterisiyle, Şevval Sam ise konseriyle konuklara ve ödül alanlara keyifli bir gece yaşattı.
haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, basın meslek ödüllerinin 'En İyi Görüntü' dalındaki ödüllerini verdi.
CİNER YAYIN GRUBU TV ÖDÜLLERİ * En İyi Aksiyon - Romantik Dizi Gelsin Hayat Bildiği Gibi (SHOW TV) * En İyi Aksiyon - Romantik Dizisi Erkek Oyuncu Ertan Saban (Gelsin Hayat bildiği Gibi - SHOW TV) * En İyi Aksiyon - Romantik Dizisi Kadın Oyuncu Devrim Özkan – Özge Özberk (Gelsin Hayat Bildiği Gibi - SHOW TV)
* En İyi Dram Dizisi Erkek Oyuncu Tolga Sarıtaş (Baba - SHOW TV)
* En İyi Haber Spikeri Kadın Dilara Gönder (SHOW TV)
* En İyi Sabah Kuşağı Programı (Bu Sabah / Ebru Akel ile Murat Güloğlu - SHOW TV)
* En İyi Aktüel TV Programı Airport / Güntay Şimşek - Habertürk)
* En İyi Sohbet Programı Aslı Şafak (Aslı Şafak'la İşin Aslı - Bloomberg HT)
CİNER YAYIN GRUBU BASIN MESLEK ÖDÜLLERİ * Cannes’da Kapkaç Şoku Mehmet Çalışkan - haberturk.com * Kaan Urgancıoğlu En Yakın Arkadaşının Sevgilisiyle Ferit Tuğluk - haberturk.com * Aysun Kayacı'nın 15 Yıl Sonra İlk Karesi Onur Aydın - haberturk.com
* La Case de Papel – Berlin Karakterini Canlandıran Pedro Alonso Röportajı Ömür Sabuncuoğlu - SHOW TV Pazar Sürprizi * Aysun Kayacı Yıllar Sonra Bodrum’da Hakan Yağcı - SHOW TV Pazar Sürprizi * Cem Yılmaz - Kaan Urgancıoğlu Tatil Görüntüleri Atakan Makar - SHOW TV Pazar Sürprizi
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Ciner Yayın Holding'e 14 ödül/ciner-yayin-holding-e-14-odul-3526093-magazin
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!