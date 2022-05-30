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Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta, Bloomberg HT Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sunduğu Finans Merkezi programına konuk oldu. Usta, geçen yıl 725 milyon dolarlık ihracat yapıldığını hatırlattı, grubun bu yılki ihracatının 1 milyar doları bulacağını belirtti.

Grubun pandemi sürecini düşük üretim maliyetleri ve çabuk karar alma yeteneğiyle en az maliyetle kapattığını kaydeden Usta ''Şu anda çok ciddi talep fazlası var. Biz bu süreci yerli firmalara destek vermek ve uluslararası alanda uzun süre işbirliği yapacağımız firmalara ürün tedarik etmek suretiyle geçmeye çalışıyoruz. Onlara bir arz güvenliği sıkıntısı yaratmama gayreti içerisindeyiz'' dedi.

'SÜRECİ YENİ YATIRIMLARLA DESTEKLİYORUZ'

Yatırımların devam edeceğini aktaran Usta şöyle konuştu: ''Soda külü tarafında önümüzdeki yıl 300 bin ton civarında üretimimizi artıracağız. Aynı anda da bir 6. hat yatırımına başladık. Bütün izin onay süreçlerini ve temel dizaynı bitirdik. İnşaatın başlama sürecine geldik. Bununla birlikte de 600 bin tonluk kapasite artışı yapacağız. Böylece Türkiye'den yaklaşık 5 milyon 800 bin ton civarında bir ürün üretimi yapıp bunun yüzde 90'ını ihracata yönelteceğiz.''

500 MİLYON DOLARI AŞAN YENİ YATIRIM

6. hat yatırımının 200 milyon doların üzerinde olacağını kaydeden Usta sözlerine şöyle devam etti: ''Cam tarafında da Ankara Kazan'da 650 tonluk iki fırın yatırımı yapıyoruz. Bozüyük tarafında da 3. fırın yatırımımızı yapıyoruz, 500 tonluk. Bu yatırımların toplamı da 500 milyon doları aşacak. Cam tarafında da ilave 1000 ila 1200 kişiyi istihdam edeceğiz. Önümüzdeki yıl Bozüyük, sonraki yıl da Kazan'daki yatırım tamamlanacak.''

Grubun geçtiğimiz yıl 725 milyon dolarlık ihracat yaptığını hatırlatan Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta ''Bu yıl ihracat potansiyelimiz 1 milyar doları bulacak. Bunu rahatlıkla gerçekleştireceğimiz görünüyor. Daha önemli olan biz ihracatımızı navlun hariç yapıyoruz. Bizim gibi 250 firma olduğu zaman Türkiye ihracatının toplamını yapabilir'' dedi.

KAMUYA GEÇEN YIL 2.5 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDE KAYNAK AKTARILDI

Ciner Grubu'nun son 7-8 yıl içerisinde 5 milyar dolarlık yatırım yaptığını ve bu yatırımlar çerçevesinde istihdam imkanı yarattığını belirten Usta ''Bugün Ciner Grubu içerisinde yeni yatırımlar hariç 6 bin direkt çalışan vardır, 6 bin civarında da dolaylı çalışanımız mevcut. Aşağı yukarı 12 bin kişiye iş imkânı yaratıyoruz. İyi ihracatçıyız, inorganik kimyasallar alanında Türkiye 1'incisiyiz. Kamuya geçen sene aktardığımız kaynak 2.5 milyar TL'nin üzerinde. Yani şu anlama geliyor, sabahleyin işyerimize geliyoruz ertesi sabaha kadar devlete her gün 7 milyon TL kaynak aktarıyoruz. Bunun büyük ağırlığı vergiler. Dolayısıyla ekonomiye de çok ciddi desteğimiz var'' dedi.

SEKTÖRÜMÜZDE DÜNYANIN EN ÇEVRECİ ŞİRKETİYİZ

Ciner Grubu'nun insan odaklı, çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel fayda yaratan bütün projelere çok önem verdiğini ve katkı sağladığını aktaran Usta şöyle konuştu:

''Kendi sektörümüzde dünyanın en çevreci şirketiyiz. Enerji tüketimimiz Avrupalı sentetik üreticilerle mukayese edildiğinde 3-4 kat daha az, atığımız 10-15 kat daha az, su tüketimimiz 10 kat daha azdır. Bu değerler AB'nin belirlediği alt sınırların yarısı düzeyindedir. Ciner Grubu olarak insan odaklı, çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel fayda yaratan bütün projelere çok önem veriyor ve katkı sağlıyoruz. Bütün üretim süreçlerimizde sürdürülebilirliği entegre ettik. Bütün bunların BM Küresel İklim Sözleşmeleri ışığında yapıyoruz. Bu şekilde yenilenebilir enerjiyi destekliyoruz, iklim kriziyle de mücadele ediyoruz. Çözelti madenciliği yapıyor, karbon emisyonlarımızı çok ciddi düşürüyoruz. Atık miktarını inanılmaz ölçüde azaltıyor ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak döngüsel ekonomiye çok ciddi katkıda bulunuyoruz.''