Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak’ta aynı fakültede eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., silah ve bıçak kullanmak suretiyle canice katledilmişti.

HABERTÜRK dün zanlının ifadesini duyurmuştu. Cinayet sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, cinayet zanlısı Hasan İsmail H., tutuklanırken, babası ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



İNTİHAR MEKTUBU YAZMIŞ



Soruşturmada önemli bir bilgiye daha ulaşıldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, cinayet zanlısı Hasan İsmail H.'nin olaydan önce bir intihar mektubu kaleme aldığı belirlendi.

Ailesi tarafından odasında bir çekmece içerisinde bulunarak, savcılığa teslim edilen mektupta ifadesinde yer alan, “Ceren Damar’ı öldürdükten sonra intihar etmek istedim, ancak odaya girenler olunca yapamadım, kaçtım” ifadesini doğrulayan satırlar yer aldığı görüldü.

Hasan İsmail H.'nin, 1 sayfalık mektubunda özetle şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Beni bunu yapmaya mecbur bıraktılar. Dersler çok ağır bir kitap 500 sayfa. Siz hiç kopya çekmediniz mi? Spordaki başarılarımı derslerimde gösteremedim. Bu okula geldim geleli bir türlü yüzüm gülmedi. Bana sürekli mobbing uygulandı.”Öte yandan, zanlının, hazırladığı kopyaları içini boşalttığı tükenmez kalemlerin içine yerleştirdiği de belirlendi. Kopya olayının ardından kendisini arayan bir arkadaşına ise Ceren Damar Şenel'in kendisine taktığını ve "Ceren Damar'ı öldüreceğim" dediği öne sürüldü.