Cinayetin sırrını mesajlar çözdü

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 13 Haziran günü Doğukan Çelik, iki motosikletle gelen 4 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saldırganlar 500 metre ileride “Neden hızlı gidiyorsunuz” diyen 18 yaşındaki Musa Can A.’ya da ateş açarak yaraladı.
AYNI MAHALLEDE TACİZ İDDİASI
Olayın ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen 19 yaşındaki gencin hiç kimseyle husumeti olmadığını belirledi. Araştırmalar sırasında polisin dikkatini bir detay çekti. Aynı mahallede Doğukan Çelik'in köylüsü olan İ.B., 10 yaşındaki bir kız çocuğunu tacizle suçlanmış, gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Doğukan Çelik de köylüsü olan İ.B.’ye ziyarete gelmişti.
MESAJLAR ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ
Bu ayrıntı üzerine polis çalışmayı genişletti. Cinayetin bu taciz olayı ile ilgili olup olmadığı mercek altına alındı. Yapılan çalışmalarda motosikleti kullanan şüpheliler belirlendi. Şüphelilerden birinin de, tacize uğrayan kız çocuğunun dayısı Y.A. ile bağlantısı tespit edildi. Mahkeme kararı ile Y.A. ve tacize uğrayan küçük kızın ailesine yönelik teknik takip yapıldı. Elde edilen telefon mesajlarında cinayetin bağlantıları çözüldü.
YANLIŞ KİŞİYİ VURMUŞLAR
Polis, saldırıyı düzenledikleri öne sürülen Taha B., Ahmet A. ve Abdurrahman Ç. ile tacize uğrayan kız çocuğunun annesi D.D., baba M.D. ve dayı Y.A.'yı gözaltına aldı. İddialara göre, dayı Y.A., İ.B.’yi vurdurtmak istedi. Bu konudan anne D.D.’nin de haberi vardı. Ancak tutulan tetikçiler, hedefteki İ.B. yerine Doğukan Çelik’i vurdu. Gözaltına alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmediler. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne D.D., dayı Y.A. ve motosikleti kullanan 3 kişi tutuklandı. Baba M.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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