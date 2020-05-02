Cinayet Süsü oyuncuları kimler? Cinayet Süsü filminin konusu ne? soruları filmin Netflix platformunda yayınlanmaya başlaması ile birlikte gündeme geldi. İlk olarak 2019 Ekim ayının sonunda izleyici ile beyaz perdede buluşan Cinayet Süsü filmi, polisiye komedi tarzının son dönemde yapılmış filmleri arasında öne çıkıyor. Cinayet Süsü ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI KİMLER?
Ali Atay'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Cinayet Süsü filminin oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit Çakmak ve Mehmet Özgür yer alıyor.
CİNAYET SÜSÜ FRAGMANI
CİNAYET SÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?
Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla ilgilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?
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