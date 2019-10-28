Binnur Kaya, 'Aramızda Kalsın' adlı TV dizisinden 4 yıl sonra 'Cinayet Süsü'nde Uğur Yücel ile birlikte çalışmanın kendisi için çok özel anlamlar taşıdığını söyledi. Kaya, Yücel hakkında 'Adımın adıyla beraber geçtiği her iş çok kıymetlidir. Film çekimi esnasında o kadar güldük ki, her sahnenin bir anısı oldu neredeyse. Ben Uğur Ağabey'i hele ki bir işte ilk defa bu kadar çok ve içten gülerken gördüm. Harikaydı, onunla gülme krizlerine girdik. Çok sevdiğim ve değer verdiğim biridir Uğur Ağabey. Uğur Yücel ile oynuyor olmak da ayrı anlamlıdır. Aralarda sarılıp sarılıp 'bir anımız daha oldu' diyorduk' dedi.

TAFF Pictures yapımı 'Cinayet Süsü'nü Ali Atay yönetirken, Uğur Yücel ile Binnur Kaya'ya başrollerde Cengiz Bozkurt, Mert Denizmen ve Feyyaz Yiğit eşlik etti. Atay'ın Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit ile birlikte senaryosunu da yazdığı film, ülkenin cinayet tarihindeki en gizemli ve alışılmadık vakayı çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin kahkaha dolu maceralarını konu ediniyor.