Cinayet mi intihar mı?

Programa Arzu’nun annesi, babası ve ablaları katıldı. Aile, genç kızlarının ölümünü “şüpheli” bulduklarını belirtti.

Henüz reşit değilken Cihan’a kaçan Arzu’nun, yaşı büyütülerek evlendirildiği öğrenildi. Aile, ilk zamanlarda her şeyin yolunda gittiğini ancak zamanla Arzu’nun babasını arayarak “mutlu olmadığını” söylediğini ifade etti.

Kısa süre sonra Arzu’nun cansız bedeni, kaldığı evin önündeki ağaçta asılı halde bulundu. Ailesi, bunun kesinlikle intihar olmadığını söylüyor.

AİLE ŞÜPHELERİNİ DİLE GETİRDİ

Arzu’nun ailesi, olayın arkasında kayınvalide Kıymet ve damat Cihan’ın olabileceğini iddia ediyor. Yayına bağlanan tanıkların açıklamaları da şüpheleri güçlendirdi.

Ayrıca Arzu’nun görümcesinin eşi Orhan’ın da aynı evde yaşadığı ve evde sık sık uygunsuz şekilde dolaştığı öne sürüldü. Bu durum, akıllara “Arzu, görmemesi gereken bir şey mi gördü?” sorusunu getirdi.

Bir diğer ihtimale göre ise Arzu’nun Orhan tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından öldürülmüş olabileceği konuşuluyor.