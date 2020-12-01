Cinayet hükümlüsü 17 yıl sonra yakalandı

DHA

17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü İbrahim Mercan (37),Eskişehir'de saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2003 yılında Tepebaşı ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'ndeki bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına neden olan İbrahim Mercan'ın kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Saklandığı ev takibe alınan Mercan, düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen katil zanlısı İbrahim Mercan, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.