Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem3. SayfaCinayet hükümlüsü 17 yıl sonra yakalandı

17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de 2003 yılında bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan ve hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İbrahim Mercan (37),saklandığı evde yakalandı

01.12.2020 - 12:45 | Güncelleme: ABONE OL
Cinayet hükümlüsü 17 yıl sonra yakalandı
DHA

17 yıldır firari olan cinayet hükümlüsü İbrahim Mercan (37),Eskişehir'de saklandığı evde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2003 yılında Tepebaşı ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'ndeki bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına neden olan İbrahim Mercan'ın kent merkezinde olduğunu tespit etti.

Saklandığı ev takibe alınan Mercan, düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen katil zanlısı İbrahim Mercan, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
101 yaşındaki kadın 3 kez koronayı yendi
101 yaşındaki kadın 3 kez koronayı yendi
Asla tarihi geçmiyor! 10 yıl sonra bile...
Asla tarihi geçmiyor! 10 yıl sonra bile...
Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi!
Egzama kremleri kullandı yüzü tanınmaz hale geldi!
TikTok'ta dans ediyordu! Hiç tanımadığı adam içeri girince...
TikTok'ta dans ediyordu! Hiç tanımadığı adam içeri girince...
Kan donduran cinayet: Darp edilerek öldürüldü
Kan donduran cinayet: Darp edilerek öldürüldü
İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
İzmir'de plastik fabrikasında korkutan yangın
Büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı!
Büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı!
Park halindeki 5 TIR küle döndü
Park halindeki 5 TIR küle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X