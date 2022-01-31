Geçen hafta Fed'in faiz artırımına yönelik beklentilerdeki artışla 34.000 doların altını gören Bitcoin haftasonu 38.252 dolara kadar yükseldi.
Ancak TSİ 2.20 civarında Asya merkezli işlemlerin başlamasıyla hızlı bir gerileme yaşandı. Bitcoin sabaha karşı 38.130 dolardan 36.737 dolara kadar düştü. Ethereum da benzer saatlerde 2.620 dolardan 2.480 dolara geriledi.
Sabah karşı yaşanan satış dalgasını tetikleyecek yeni bir haber gelmezken analistler Çin Yeni Yılı etkisine işaret etti.
Bu yıl Çin Yeni Yılı 1-3 Şubat tarihlerinde kutlanacak ve ülke genelinde şirketler 3 ila 5 gün arasında kapalı olacak. Çin takvimine göre 2022 kaplan yılı olacak. Çin kültüründe kaplan en güçlü ve asil hayvan olarak tanımlanıyor. Kaplan yıllarında ise insanların zorlukların üstesinden geleceğine inanılır.
SON 3 YILDA DÜŞTÜ
Nasıl ki ABD'de aralıktaki tatil döneminde son yıllarda geleneksel olarak kripto paralarda düşüşler yaşanıyor. Özellikle son 3 yılda, Çin Yeni Yılında da benzer bir hareket gözlemleniyor.
Yıllara göre Çin Yeni Yılında Bitcoin'in performansı:
2021'de Çin Yeni Yılı 12-14 Şubat tarihlerinde kutlanmıştı. Bu süreçte Bitcoin yüzde 7.99 değer kaybetti. 2020'deki değer kaybı yüzde 9.63, 2019'da ise yüzde 2.69 oldu.
Analistler Çin Yeni Yılında bu ülke merkezli işlemlerin hacimlerinde önemli düşüşler gerçekleştiğini, bunun da piyasayı daha volatil hale getirdiğini belirtiyor.
ETKİSİ AZALDI MI?
Ancak 2022'de aynı etkinin yaşanıp yaşanmadığı önceki yıllara göre daha dikkatli bir şekilde takip edilecek. Bunun sebebi ise geçen eylül ayında bu ülkede madencilik ve alım satım işlemlerine getirilen kısıtlama ve yasaklar. Söz konusu yasakların ardından piyasada Çin'in ağırlığı yavaş yavaş Avrupa ve ABD'ye kayıyor. Dolayısıyla 'Kaplan Yılı' önceki 3 yıl kadar piyasayı etkileyip etkilemeyeceği bu hafta belli olacak.
Bitcoin 2022 genelinde şu ana kadar yüzde 22.3 değer kaybı yaşadı.
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