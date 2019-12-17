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Çin ve Rusya tarafından BM Güvenlik Konseyine sunulan karar tasarısında, Kuzey Kore'nin Eylül 2017'den beri nükleer deneme ve orta menzilli ve kıtalararası füze denemlerinden kaçındığı anımsatıldı.
Ülkedeki insani durumun iyileştirilmesi gerektiğine işaret edilen tasarıda, bu kapsamda uluslararası bazı yaptırımlarının kaldırılması teklif edildi.
ABD ve Kuzey Kore arasında karşılıklı güven tesis etmek ve diyalog kurmak için gösterilen çabalara ve müzakerelere destek verilen tasarıda, demir yolu ve kara yolu projelerinin yaptırımlardan muaf tutulması teklif edildi.
AA'nın haberine göre; tasarıda, Kore Yarımadası'nın diyalog yoluyla nükleer silahsızlanması ve gerginliğin azaltılması için BMGK'nin daimi üyesi beş ülke ve Kuzey Kore arasında (P5+1) ya da benzer formatta çok taraflı müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiği vurgulandı.
ABD VE AVRUPA ÖNERİYE SOĞUK
ABD ve Avrupa üyesi ülkeler ise yaptırımların kaldırılması önerisine sıcak bakmıyor.
BMGK'nin geçen haftaki Kuzey Kore oturumunda İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, "Kuzey Kore nükleer silahsızlanma konusunda somut adımlar atıncaya kadar yaptırımlar devam edecek.'' ifadesini kullanmış, Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere ise mevcut durumda yaptırımları kaldırmak ya da hafifletmenin mümkün olmadığını söylemişti.
Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle 2006 yılından beri BMGK tarafından ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulanıyor.
Kuzey Kore ile ABD arasında, şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantılarda kesilmişti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için yıl sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer denemelere ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.
ABD'nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun ise Pyongyang'ın nükleer müzakereler için tanıdığı süreyi kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
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