Çin, Tayvan ve Hindistan'da yeni eğitim dönemi başladı

Xinhua’nın haberine göre, yeni eğitim dönemine başlanan Çin’de Covid-19 salgınına karşı sıkı önlemler alındı.

Covid-19 vakaların azalma eğilimi gösterdiği Tayvan’da yeni eğitim dönemi başladı.

Salgın nedeniyle mayıs ayında kapanan ve eğitime çevrim içi devam etmek zorunda kalan Tayvan’da yeni vaka sayısının tek haneli rakamlara inmesinin üzerine okulların açıldığı bildirildi.

Alınan tedbirler kapsamında öğrencilerin oturduğu sıralar plastik bölmelerle ayırılacak ve öğrenciler yemeklerini tek başına ve kendi sıralarında yiyebilecek.

Hindistan’da yetkililer, yoğun Covid-19 vakalarına rağmen 1 Eylül'de okulların 18 ay sonra kısmen açılmasına karar verdi.

Hindistan’da en az 6 eyaletteki okulların eylül boyunca kademeli olarak yeniden açılacağı bildirildi.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında, başkent Yeni Delhi’deki tüm öğretmenlerin aşılanması zorunla hale getirilirken, sınıfların doluluk oranı yüzde 50 ile sınırlandırılacak.