Çin korona aşısına patent verdi! 1000 liradan satışa çıkacak

İHA

Çin’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları hızlandı. Askeri Tıp Bilimleri Akademisine bağlı CanSino Biologics ve Pekin Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen Ad5-nCoV aşı adayı Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi’nden patent onayı aldı.

Chen Wei ekibi tarafından geliştirilen aşı, Mart ayında Çin’de ilk klinik denemelere başlayan aşı olmuştu. Dünya çapında salgına karşı araştırılan 150 aşıdan biri olan Ad5-nCoV’un Haziran ayında diğer iki aşamayı tamamlayarak 3. faza geçtiği açıklanmıştı.

YIL SONUNA KADAR HAZIR OLACAK

Bir başka Çinli ilaç şirketi Sinopharm da korona virüs aşısının yıl sonuna kadar piyasaya sürülmeye hazır olacağını duyurdu. Şirketin yöneticisi Liu Jingzhen aşının 2 dozunun yaklaşık 144 dolara (yaklaşık 1000 lira) mal olmasının beklendiği söyledi. Yaklaşık 1.4 milyarlık nüfusun hepsinin aşı yaptırmak zorunda olmadığını ifade eden Jingzhen, öğrencilerin ve şehirlerde çalışanların bu aşıyı yaptırması gerekeceğini ancak küçük nüfuslu kırsal bölgelerde yaşayanların aşı yaptırmak zorunda olmayacağını kaydetti.