23 tonluk roket parçası Dünya'ya düşecek

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Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi yarın ya da cumartesi günü Dünya'ya düşecek.

NEREYE DÜŞECEĞİ BELLİ DEĞİL ABD merkezli Insider internet sitesinin haberine göre, yaklaşık 10 katlı bir bina büyüklüğünde olan roket gövdesinin Dünya'da nereye düşeceği ise belli değil. Havacılık ve uzay şirketi Aerospace Corporation, düşüş esnasında roketin bir kısmının yanacağını fakat roket gövdesinin yanamayacak kadar büyük olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından roketin düşebileceği tahmini lokasyonlarla ilgili bir harita paylaşan şirket, roket parçasının okyanusa veya kırsal bir bölgeye düşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı. Öte yandan uzay endüstrisi liderleri, Çin'i kontrolsüz şekilde Dünya'ya geri dönen ve insan hayatı ile mülkiyetlerini tehlikeye atan roket gövdesi nedeniyle kınadı.

23,3 TON FIRLATMA AĞIRLIĞINA SAHİP Çin İnsanlı Uzay Ajansı’ndan 31 Ekim'de yapılan açıklamada, Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin ülkenin güneyindeki Hainan Adası'nda yer alan Wenchang fırlatma alanından yerel saatle 15.37'de uzaya fırlatıldığı bildirilmişti. Modülün fırlatmadan 8 dakika sonra taşıyıcı roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdiği aktarılmıştı. Mengtian modülünün 17,88 metre uzunluğunda ve 23,3 ton fırlatma ağırlığına sahip olduğu kaydedilmişti. Laboratuvar modülüyle yeryüzünden 400 kilometre uzaklıktaki iki modülden oluşan kombinasyonun kenetlenerek T-şeklini oluşturması ve Çin’in uzay istasyonu Tiangong’un nihai şeklini alması hedefleniyor. Uzay aracının Çin’in ilk kalıcı uzay istasyonunun inşasının tamamlanması için kenetlenme ve yörünge değişikliği gibi zorlu görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Çin, Nisan 2021’de Tianhe çekirdek modülünü fırlatarak uzay istasyonunun yapımına başlamış, Temmuz 2022’de ise laboratuvar modülü Wentian’ı uzaya göndermişti. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.