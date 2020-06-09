Koronavirüs salgınına ilişkin Çin'i yanlış bilgi vererek dünyayı yanıltmakla suçlayan İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, görevden alındı. Sağlık Bakanı Sait Nemeki tarafından görevden alınan Cihanpur'un yerine Sima Sadat Lari getirildi.
NEMEKİ YENİ SÖZCÜYÜ UYARDI
Atama mektubunda yeni sözcüyü uyaran Bakan Nemeki, "Sözcü tarafından dile getirilen her konu, bakanlığın resmi görüşü olarak kabul edildiğinden basında ve sosyal medyada herhangi bir açıklama yapılmadan önce şahsımla gerekli düzenlemeler yapılmalı" diye belirtti.
CIHANPUR'UN AÇIKLAMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ
Cihanpur, Nisan ayında salgının İran'da etkisini arttırdığında basın toplantısında yaptığı konuşmada koronavirüs vakaları konusunda Çin´in verdiği sayıları "acı bir şaka" olarak nitelendirmiş ve Pekin yönetimini yanlış veri vererek dünyayı yanıltmakla suçlamıştı.
Söz konusu açıklama hem ülke içindeki bazı kesimler hem de Pekin yönetimi tarafından sert şekilde eleştirilmişti.
Görevden alınan eski sözcü, sosyal medya hesabından ABD suikastında öldürülen General Kasım Süleymani'nin fotoğrafı paylaşarak, "Bir savaşçı yüz bin kişiden..." ifadesine yer verdi.
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