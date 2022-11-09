Çin Devlet Başkanı Şi'den "savaşa hazırlık" mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güvenlik açısından artan istikrarsızlık ve belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "ordunun muharebe kabiliyetini artırması ve savaşa hazırlıklı olması gerektiğini" belirtti.
Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) komuta karargahı olan Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) müşterek harekat merkezini ziyaret etti.
Yeni dönemde Çin ordusunun zorlu ve ağır bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Şi, "Tüm silahlı kuvvetler, tek ve en temel kriter olarak muharebe kabiliyetine odaklanmalı, tüm çalışmalarını savaşa hazırlık ve kazanma kabiliyetine erişme hedefi doğrultusunda yürütmeli." dedi.
Şi, "dünyanın yüz yılda görülen hızlı bir değişimden geçtiğine" dikkati çekerek, "Çin ordusu, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı, partinin ve halkın kendisine ifade ettiği görevleri yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.
Ziyarette askeri kamuflaj ve bot giydiği görülen Şi, komutanlara yaptığı görüşmede, ÇHKO'nun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2027'ye kadar dünyanın üst sınıf silahlı kuvvetlerinden biri haline getirilmesi hedefine işaret ederek, "Bunu başarmak için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.
Şi, ordunun, "mutlak bağlılığa dayalı, planlamada iyi, komutada etkin ve kazanma cesaretine sahip bir örgütlenme oluşturması gerektiğini" belirtti.
Ziyaret, Şi'nin Çin Komünist Partisinin (ÇKP) geçen ay yapılan 20. Ulusal Kongresi ertesinde ordu karargahında yaptığı ilk temaslar oldu. Kongrede Şi, ÇKP Genel Sekreterliği ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına üçüncü kez seçilmişti.
Şi, Kongre'de yaptığı konuşmada, "tüm yerel savaşlarda zafer" hedefini dile getirmiş, ordunun eğitim ve savaşa hazırlığının artırılması, kazanma kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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