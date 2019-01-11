Çin uzaya iletişim uydusu gönderdi. Şinhua ajansının haberine göre, Congşing-2D uydusu, Uzun Yürüyüş-3B roketiyle ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yollandı. China Aerospace Science and Technology Corp. tarafından geliştirilen ve önceden ayarlanan yörüngesine giren geniş bant iletişim uydusu, ülkenin radyo ve televizyon istasyonları ile kablolu televizyon şebekelerine hizmet verecek.

AA'nın haberine göre; fırlatmanın, Uzun Yürüyüş roket serisinin 298'inci misyonu olduğu bildirildi.

GEÇEN HAFTA DA AY'IN ÇEVRESİNE GÖNDERMİŞTİ

Çin, geçen hafta da Ay’ın karanlık tarafına gönderdiği Çang’ı-4 insansız keşif aracını yüzeye indirmeyi başarmıştı. Araç iniş sonrası ilk fotoğrafları dünyaya göndermişti. Sıradaki insansız keşif aracı Çang'ı-5'i de bu yıl Ay'a göndermeyi planlanlayan Çin, gelecek yıl Mars’a ilk keşif aracını, 2029’da ise Jüpiter’e keşif misyonu yollamayı hedefliyor.