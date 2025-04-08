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        Haberler Dünya Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması | Dış Haberler

        Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a Reagan göndermesi

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını açıklamış, Çin de karara benzer oranda gümrük vergisi getirerek karşılık vermişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 40. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine ilişkin eleştirilerine dair videosuna yer vererek, Trump'a göndermede bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 01:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 01:49
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        Çin'den Trump'a Reagan hatırlatması
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        ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta çok sayıda ülkeye gümrük vergisi uygulama kararı alırken, Çin'e özel vurgu yapmaya devam ediyor.

        ABD'nin yüzde 34 gümrük vergisi kararına misillemede bulunan Çin, yüzde 34 ek gümrük vergisi getirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada, Çin'in kararı geri çekmemesi durumunda, 9 Nisan'da ek yüzde 50 vergi uygulayacaklarını duyurarak uyarıda bulundu.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning ve Çin ABD Büyükelçiliği, X hesaplarından 40. ABD Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerine yönelik sözlerini paylaştı.

        Paylaşılan videoda, gümrük vergilerine eleştiri getiren Reagan, gümrük vergileri getirmenin vatanperver bir politika olarak görüldüğünü ve kısa süre için işe yarayacağını söylerken; uzun vadede olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade ediyor.

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        Reagan ilgili videoda; yerli üretimin, devlet korumasında rekabetçilikten uzaklaşacağını ifade ederken, gümrük vergilerinin aynı zamanda misillemeye açık olacağını ve gümrük vergilerinde sürekli bir artışa yol açacağını belirtiyor.

        Ronald Reagan, 1980'lerde ön plana çıkan liberal ekonomi modelinin öncülerinden kabul ediliyor. 'Reaganomics' olarak da adlandırılan model, serbest piyasa ilkelerine dayanıyor.

        Reagan'la birlikte 1979'dan 1990'a kadar Birleşik Krallık Başbakanı olarak görev yapan Margaret Thatcher da liberal politikaların önemli uygulayıcılardan biri olarak biliniyor.

        TRUMP'IN SON AÇIKLAMASI

        ABD'ye misilleme yapan herhangi bir ülkenin derhal daha yüksek tarifelerle karşılaşacağı yönündeki uyarısını anımsatan Trump, buna rağmen Çin'in ABD'ye yönelik "uzun vadeli suistimalinin" ötesinde ek tarifeler yayınladığını belirtti.

        Trump, Çin'in halihazırda "rekor düzeyde" olan gümrük tarifeleri, parasal olmayan tarifeler, şirketlerin sübvansiyonu ve uzun vadeli büyük para birimi manipülasyonuna ek olarak yüzde 34 oranında misilleme tarifeleri duyurduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Çin uzun süredir devam eden ticaret ihlallerine yaptığı yüzde 34'lük tarife artışını yarına kadar geri çekmezse, ABD 9 Nisan'dan geçerli olmak üzere Çin'e yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi uygulayacak. Buna ek olarak Çin ile talep ettikleri görüşmelere ilişkin tüm müzakereler sonlandırılacak."

        Trump, görüşme talebinde bulunan diğer ülkelerle ise müzakerelerin derhal başlayacağını ifade etti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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