Çin'den İngiltere'ye uçuş yasağı!

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Vang, Kovid-19'un mutasyonuna karşı alınan tedbirler kapsamında, İngiltere ve Çin arasındaki tüm uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.
Vang, kararın, Kovid-19 mutasyonunun potansiyel etkileri hakkında yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından alındığını kaydetti.
İngiltere'de Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığının açıklanması üzerine aralarında Almanya, Fransa, Türkiye, Rusya, Hindistan ve Brezilya'nın olduğu 40'tan fazla ülke, İngiltere ile seyahati durdurmuştu.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 899 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 950 kişi iyileşti.
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