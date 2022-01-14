İngiltere'nin iç istihbarat teşkilatı MI5, İngiltere parlamentosunda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu konusunda uyarıda bulundu. Güvenlik uyarısı yayınlayan MI5, Christine Ching Kui Lee adlı Çinli bir avukatın "gizlice hareket ederek İngiltere'deki siyasi müdahale faaliyetlerine karıştığını" açıklamıştı.
Güvenlik servisinden gelen uyarıyla ajan olduğu iddia edilen Lee'nin, "Çin Komünist Partisi'nin (CKP) Birleşik Ön Cephe Çalışma Departmanı (UFWD) adına bilerek siyasi müdahale faaliyetlerine katıldığı" belirtilmişti. Uyarıda, "Lee yabancı uyruklular adına siyasi oluşumlara bağışları kolaylaştırmak da dahil olmak üzere siyasi partilere, milletvekillerine, aday milletvekillerine ve Birleşik Krallık’ta siyasi görev arayan bireylere mali bağışların kolaylaştırılmasına uğraşıyor" ifadeleri kullanılmıştı.
Ajan olduğu iddia edilen Lee'nin ayrıca eski Başbakan Theresa May'den "Points of Light" adlı bir ödül aldığı, May'in kendisine yazdığı mektupta, "Birleşik Krallık'taki Çin ve İngiliz toplulukları arasındaki etkileşimi, anlayışı ve işbirliğini teşvik ettiği" için Lee'ye övgüde bulunduğu belirtilmişti.
ÇİN'DEN İLK YANIT
İngiltere'de MI5'in açıklamasına Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi. Çin İngiltere'nin 'çok fazla James Bond filmi izlediğini' öne sürerek iddiaları yanıtladı.
Pekin, MI5'i "karalama ve yıldırma" ile suçlarken Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, İngiliz yetkililerin "çok fazla 007 (James Bond) filmi izlediğini söyledi.
Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan bir bildiride ise, "Birleşik Krallık'taki Çin topluluğuna yönelik karalama ve sindirme çalışmalarına karşıyız. Çin her zaman başka bir ülkenin iç işlerine karışmama ilkesine bağlı kalmaktadır" ifadesine yer verildi.
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