Çin'den 'çok taraflı ticaret sistemini koruma’ çağrısı

Çin hükümeti, ABD'nin tarife artışlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “ABD’nin Çin’in de içinde bulunduğu tüm ticari ortaklarına ayrım gözetmeyen tarifeler getireceğini açıklaması, ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ederken, Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uymamakta ve küresel ekonomik düzenin istikrarı üzerinde ciddi etkiler oluşturmaktadır. Çin hükümeti, bunu en sert dille kınıyor” denildi.

ABD’nin eylemlerinin temel ekonomi kurallarını ve piyasa ilkelerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, “Biz sorun çıkarmayız ancak sorundan da korkmayız. Çin, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için kararlı önlemler almaya devam edecektir. Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin özü kazan-kazandır. ABD, iki ülkenin ve dünyanın halklarının ortak beklentilerine uyup, iki ülkenin temel çıkarlarını savunmaktan yola çıkarak, tarife silahıyla Çin'e ekonomi ile ticaret alanlarında baskı yapmaktan ve Çin halkının meşru kalkınma haklarını ihlal etmekten vazgeçmelidir” ifadelerine yer verildi.

REKLAM advertisement1

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve ikinci büyük tüketici piyasası olan Çin’in, uluslararası durum ne yönde değişirse değişsin dış dünyaya kapısını giderek daha da açacağının altı çizilen açıklamada, “Çin, üst düzeyli dışa açılmayı güçlendirmeye, üst düzeyli ticaret ile yatırım serbestliği ve kolaylığı sağlayan politikalar uygulamaya, piyasa odaklı ve hukuka dayalı birinci sınıf uluslararası iş ortamı yaratmaya ve kalkınma fırsatlarını dünyayla paylaşarak kazan-kazan sonuçlarını elde etmeye devam edecektir” denildi.

Açıklamada, ABD'nin tarife artışlarına karşı ‘çok taraflı ticaret sistemini koruma’ çağrısı yapılarak, “Kazan-kazan anlayışına dayalı iş birliği tüm halkların isteğine uyuyor. Ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı, yararlı ve dengeli bir yönde ilerletmek, uluslararası toplumun ortak sorumluluğudur” ifadeleri kullanıldı. * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.