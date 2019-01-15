Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde beşinci sırada tamamlayan Galatasaray'da ara transfer dönemi için forvet arayışları devam ediyor.

Galatasaray yönetimi yeni golcüsünü ararken, Ağustos ayında sarı-kırmızılıların gündemine gelen Fransız futbolcu Anthony Modeste'in durumuyla ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Öyle ki konu Çin'deki bir sağlık skandalına ve Çin polisine kadar uzanmış durumda...

GALATASARAY'A 'ALIRSANIZ SİZİ YAKARIZ' DEMİŞLERDİ...

Bilindiği gibi Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian olan sözleşmesini 26 Ağustos 2018'de alacaklarını alamadığı gerekçesiyle fesheden Anthony Modeste, Galatasaray'ın gündemine gelmiş ancak Galatasaray yönetimi Çin kulübüyle doğabilecek hukuki ihtilaftan çekinerek Modeste'in transferinden vazgeçmişti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kasım ayında yapılan Divan Kurulu toplantısında; "Son gün Modeste'yi bedavaya alıyorduk, Çin Kulübü'ne faks çektik, 'Alırsanız, sizi yakarız' dediler. 25 milyon euro ödeseydik nasıl karşınıza çıkacaktım?" sözleriyle transferin neden gerçekleşmediğini açıklamıştı.

9 Kasım 2018 tarihinde ise Bundesliga ekiplerinden 1.FC Köln, eski futbolcuları Anthony Modeste'in transferini resmen açıkladı. Açıklamanın ardından beklenen oldu ve Çin kulübü Tianjin Quanjian, konuyu uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyacağını duyurdu. FIFA'nın Aralık ayında açıkladığı ilk karar da Çin kulübünün lehineydi ve Modeste'nin kontratını haksız gerekçelerle feshettiğine hükmediyordu.

Ancak konuyla ilgili son karar henüz açıklanmadan, Çin kulübü tarihe karışmanın eşiğine geldi...

4 YAŞINDAKİ KANSER HASTASI KIZIN ÖLÜMÜ

Çin sosyal medyası geçtiğimiz hafta, kanser hastası 4 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesini konuşuyordu.

Talihsiz çocuğun ölümünü, Quanjian Grup isimli medikal firmasının yanlış ilaç pazarlamasına bağlayan bir makale sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Çin polisi tarafından yapılan bir operasyonla şirketin sahibi Shu Yuhui ve 17 yöneticisi gözaltına alındı.

2004 yılında kurulan Quanjian Grup aradan geçen 15 yılda milyarlarca yuanlık satın almalarla bünyesine birçok hastane ve eczaneyi katmış ve Çin'in en büyük medikal imparatorluklarından birini kurmuştu. Modeste'in davalık olduğu eski kulübü Tianjin Quanjian da bu imparatorluğun bir parçasıydı.

Suçlamalara göre, Quanjian grubu piramit sistemiyle ilaç satışı yapmış ve yanıltıcı pazarlama teknikleri kullanmıştı. Şirketle olan kötü tecrübelerini anlatan birçok sosyal medya kullanıcısı da konuyla ilgili ülkede bir kamuoyu oluşmasını sağladı.

FIFA'DAKİ MODESTE DAVASI DÜŞEBİLİR

Şirket sahibinin gözaltına alınmasının ardından, Çin Futbol Federasyonu kulübün lisansını iptal etti ve kulüp idaresi şehrin yerel yönetimine devredildi. Öyle ki aradan henüz bir hafta geçmesine rağmen, kulübün logosu stadyumdan söküdü ve ismi Tianjin Tianhai olarak değiştirildi. Yani bir anlamda kulübün yasal varlığı hızlıca yok edildi.

Habertürk'e konuşan Çin'deki kaynaklar, kulübün içinde bulunduğu durumun belirsiz olduğunu ve yasal olarak yeni bir kurum olarak devam etmenin de masadaki ihtimallerden biri olduğunu belirtti. Eğer kulübün yeni yönetimi, yasal olarak yeni bir kurum olarak devam etme kararı alırsa, FIFA'daki Modeste dosyasının taraflarından biri de ortadan kalkacağı için dava düşecek ve Fransız golcü Köln için oynamaya başlayabilecek.

Daha önce benzer bir örnek Amerikan Futbol Ligi MLS'te yaşanmış Chivas USA kulübü, Los Angeles FC'ye dönüşürken oyunculara yönelik hiçbir yükümlülüğü kabul etmediklerini ve kulübün yasal anlamda yeni bir tüzel kurum olduğunu belirtmişlerdi.

Bir süredir oyuncularına ödeme yapmakta zorlandığı yönünde haberler yapılan Tianjian'da yaşanan gelişmelerin ardından İtalyan basını, takımın yıldızı Pato'nun da İtalya'ya döneceğini iddia etti.

Çin'de devlet, iş dünyası ve futbol arasındaki karmaşık ilişkilerin geleceğine yöne vereceği, yeni ismiyle, Tianjin Tianhai'nın izleyeceği yol Galatasaray'ın da bir 'piyangonun' kıyısından dönüp dönmediğini gösterecek.