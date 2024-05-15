Çin'de yeni "kör balık" türü bulundu

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Çin'in Guicou eyaletinin başkenti Guiyang'da karstik bir mağarada, gözleri işlevsiz bir balık türü bulundu.

Çalışmayı yürüten Çinli araştırmacılar, "Sinocyclocheilus guiyang" adlı balık türünün bazılarının hiç gözü olmadığını bazılarında ise işlevsel olmayan veya deriyle kaplı gözler görüldüğünü saptadı.

Araştırmacılar, bu türün nüfusunun beşeri etmenler ve artan çevre kirliliği sebebiyle tehlike altında olduğunun altını çizdi.

Cinsin diğer üyeleri gibi "Sinocyclocheilus guiyang" da koruma altına alınan türler arasına girdi.

Oldukça nadir rastlanan bu tür, 2024'te sadece bir kez gözlemlenirken toplamda şimdiye kadar sadece 25 kez görüldü. Araştırma, "Zoosystematics and Evolution" dergisinde yayımlandı. *Haberin görseli Wei-Han Shao tarafından servis edilmiştir.