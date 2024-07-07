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        Haberler Ekonomi Teknoloji Çin'de yapay zeka zirvesi - Teknoloji Haberleri

        Çin'de yapay zeka zirvesi

        Çin'in Şangay kentinde Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:40 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:40
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          Şangay Dünya Fuarı Sergi ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte, yapay zeka ile gelişen teknolojik ürünler ve robotlar sergilendi.

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